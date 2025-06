Arriverà una o due ali? Sky: doppio colpo Ndoye-Sancho possibile!

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "Per Lookman non mi risultano contatti con l'Atalanta. Invece oggi sono previsti nuovi contatti con Ndoye. L'altro nome su cui il Napoli sta lavorando è Sancho, che col Manchester va in scadenza fra un anno più opzione di un anno unilateralmente esercitabile dalla società.

Potrebbe girarlo in prestito o cederlo con valore economico elevato. Il Chelsea pagò il prestito oneroso 5.5 milioni. Potrebbero anche arrivare entrambi, dipende dalle scelte societarie: è un gioco di incastri che coinvolge anche le altre zone del campo".