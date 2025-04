Ultim'ora Napoli forte su Beukema, offerta una contropartita: c'è la concorrenza di tante big

Il Napoli ha individuato in Sam Beukema un profilo adatto per rinforzare la difesa. Gli azzurri torneranno a giocare le competizioni europee nella prossima stagione e per questo l'organico andrà migliorato e infoltito, compreso il reparto arretrato. Dunque oltre il giovane Luca Marianucci dall'Empoli, si punta ad un altro colpo.

Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, è Beukema uno dei nomi preferiti dalla dirigenza azzurra. Il centrale olandese è artefice di una grande stagione con la maglia del Bologna ed ha attirato su di sè i riflettori di diverse big italiane e non solo: sul giocatore ci sarebbero anche Real Madrid, Atletico Madrid, Inter e Juventus. Così il Napoli ha provato un primo approccio per anticipare le concorrenti, inserendo Giovanni Simeone come contropartita tecnica: i rossoblu però preferiscono trattare i due giocatori separatamente e quindi bisognerà trattare sul cartellino di Beukema valutato circa 25 milioni di euro.