Ndoye, non solo Napoli e Nottingham! Rai: "C'è anche il Man United"

Non c'è solo il Nottingham Forest su Dan Ndoye. Arrivano infatti aggiornamenti sull'attaccante del Bologna, svelati dall'esperto di mercato della Rai Ciro Venerato nel corso della Domenica Sportiva: sul giocatore c'è anche il Manchester United. Il presidente del club inglese peraltro è in Italia (ha assistito anche alla sfida del Como contro l'Ajax).

Il Napoli prosegue nel pressing col Bologna, ma parallelamente vauta anche piste alternative. La prima porta a Sterling, in uscita dal Chelsea, mentre Chiesa rappresenta un'ipotesi last minute, senza dimenticare Nusa o Grealish. Da escludere, invece, Sancho che per ora è stato mollato anche dalla Juventus che sta facendo riflessioni anche sul carattere del ragazzo.