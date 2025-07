Il Napoli non si ferma! Rai: le ultime su Juanlu Sanchez e Miretti

vedi letture

Non solo l'attaccante esterno. Il Napoli ha come obiettivo anche un laterale difensivo per completare l'organico ed il nome è sempre quello di Juanlu Sanchez del Siviglia e della Spagna Under 21. Il club partenopeo vuole chiudere la trattativa al più presto: gli spagnoli chiedono 17mln di euro più il 10% di futura rivendita. Il Napoli - riferisce l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato alla Domenica Sportiva - ad oggi è fermo a 15mln di euro, bonus compresi. Resiste però l'ottimismo: è un affare destinato a concludersi positivamente.

Più dura, invece, strappare il sì della Juventus per Miretti, individuato come sesto centrocampista per completare il reparto: Tudor non ha ancora dato il via libera e poi va trovato l'accordo sul cartellino con la Juventus che punta ad incassare almeno 15mln di euro mentre il Napoli è fermo a 10mln. L'alternativa resta Musah, trattato ad inizio mercato col Milan senza trovare l'intesa.