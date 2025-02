Ndoye, l'intermediario: "Napoli? Muro Bologna. Okafor scelta giusta, tutti alzano prezzi..."

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto l’intermediario di Ndoye, Lodovico Spinosi. Di seguito le sue parole riportate da Crc: "Ndoye al Napoli? Il Bologna ha fatto muro subito, non ha mai preso in considerazione di vendere nel mercato di gennaio i suoi gioielli. Si tratta di una realtà consolidata ed una squadra che sta dimostrando il suo valore. Con il Napoli non si è mai entrato nei dettagli, perché il club rossoblù non è mai stata una circostanza da prendere in considerazione.

Manna sarà uno dei più importanti dirigenti del futuro calcio italiano, perché è veramente “un treno”. È bravissimo, determinato ed un grandissimo lavoratore. Secondo me il Napoli ha fatto bingo con lui.

Ndoye al Napoli per giugno? Il mercato estivo è completamente diverso da quello invernale sotto tutti i punti di vista. Ci tengo a sottolineare che il Bologna non è una squadretta, quindi non è scontato che i calciatori lascino questo progetto tanto facilmente. La società non ha bisogno di vendere. Nel caso di Ndoye dipenderà molto da come andrà a finire il suo campionato: la svolta dipende dal se riesce a migliorare le sue statistiche di gol e assist. È un calciatore che uno contro uno va via a tutti e crea sempre la superiorità numerica, è indubbiamente un profilo da grande squadra.

Okafor? Ovviamente non sarà mai Kvaratskhelia. Secondo me è stata una scelta intelligente, perché tutti sapevano che il Napoli aveva guadagnato tanti soldi e che aveva bisogno di giocatori importanti. Infatti, molte società hanno giocato un po’ al rialzo. Probabilmente alla luce di ciò, la scelta che ha deciso di fare il Napoli è la migliore. Hai Politano e Neres come titolari e alle spalle Ngonge, Raspadori e Okafor. Il Napoli ha comunque una batteria di esterni di altissimo livello".