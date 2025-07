Ndoye nella storia del Napoli? Può diventare il secondo giocatore più costoso di sempre

Rilancio del Napoli per Dan Ndoye. Si parla di un'offerta da 45 milioni. La stessa cifra spesa nel 2019 per Lozano. Milione più, milione meno. In sintesi, Ndoye - se arriva - può diventare il secondo giocatore più costoso nella storia del Napoli dopo Osimhen. Un investimento incredibile da parte del club per un giocatore che a gennaio costava la metà e che il Bologna nel 2023 ha pagato poco meno di dieci milioni dal Basilea (club che vanta percentuale su rivendita). Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan.

Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo nonostante il pressing del Nottingham Forest. In sintesi, dunque, Osimhen rimane l’acquisto più costoso nella storia del Napoli, seguito da Lozano e Higuaín (aspettando Ndoye), mentre gli arrivi recenti come Lukaku, McTominay, Neres, Raspadori e Lindstrom popolano le posizioni tra i Top Ten.