Niente Napoli per Comuzzo, da Firenze: “Il muro viola ha retto”

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) fa un recap di quelli che sono stati tutti i colpi, in entrata e in uscita, del mercato invernale viola. La Fiorentina ha respinto un’offerta da oltre 30 milioni del Napoli per il difensore Pietro Comuzzo, fermando così il trasferimento. La cifra richiesta dai viola per il giocatore era di 40 milioni, una proposta mai raggiunta dal Napoli. Nonostante le voci di mercato, Comuzzo ha deciso di rimanere concentrato sul campo.