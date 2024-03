Nome nuovo per il centrocampo: piace Timber del Feyenoord

Un nome nuovo per il centrocampo del Napoli è quello di Quinten Timber, centrocampista che può muoversi in diverse caselle della linea mediana

Un nome nuovo per il centrocampo del Napoli è quello di Quinten Timber, centrocampista che può muoversi in diverse caselle della linea mediana. In stagione sono 37 le sue presenze con gli olandesi, con all'attivo 7 gol e 7 assist. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Quinten, 22 anni, può essere schierato sia davanti alla difesa che alle spalle degli attaccanti. In realtà l’attitudine offensiva trova il culmine quando parte più arretrato, così da sfruttare al meglio le doti da incursore. È già a quota 7 reti e 7 assist in 37 presenze. Sa interpretare quasi tutti i ruoli del centrocampo. Anche Quinten ha sofferto di alcuni infortuni che ne hanno condizionato il rendimento, ma questa stagione è la prova che ha ritrovato la stabilità fisica”.