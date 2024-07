Non solo Marin, Manna è scatenato: pronto triplo colpo per la difesa

Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, dopo Rafa Marin il Napoli vuole chiudere anche per altri due difensori

Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, dopo Rafa Marin il Napoli vuole chiudere anche per Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno. Ecco quanto scrive il quotidiano aggiornando la situazione legata al mercato del club azzurro.

"Il principale investimento del club di De Laurentiis riguarda la difesa, è Alessandro Buongiorno del Torino. Il Napoli spinge, vuole accelerare, la distanza dai 40 milioni richiesti dal club granata non è molto ampia. Durante questa settimana potrebbe esserci anche l’incontro per Spinazzola, non c’è ancora l’accordo sull’ingaggio per l’ex Roma che sostituirebbe Mario Rui".