Non solo Napoli e Inter, sirene turche per Bijol: sondaggio del Fenerbahçe di Mourinho

Continuano ad aumentare le pretendenti su Jaka Bijol, difensore dell'Udinese. Dalla Turchia, più precisamente da Haber Global Tv, giunge la notizia di un sondaggio da parte del Fenerbahce per il classe 1999.

Il difensore sloveno piace al tecnico Josè Mourinho, che con il suo Fenerbahce al momento occupa la seconda posizione in classifica con otto punti in meno rispetto alla capolista Galatasaray. Nella formazione turca gioca un ex difensore dell'Udinese come Rodrigo Becao, che qualche settimana fa ha riportato la rottura del legamento crociato. In Italia su Bijol sono segnalate Inter e Napoli.