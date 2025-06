Anguissa, permanenza e rinnovo? L'ultima idea di ADL per il contratto

Non solo permanenza. Frank Zambo Anguissa potrebbe rinnovare con il Napoli. Nuovo contratto per il centrocampista di Conte come scrive Repubblica oggi in edicola. "Si è raffreddata la pista relativa al centrocampista del Milan, Yunus Musah, anche perché potrebbe restare Anguissa. Decisivo il gesto di riallacciare i contatti per un rinnovo del contratto, a prescindere dall'opzione automatica di prolungamento biennale fino al 2027.

Il 29enne camerunense ha accettato di riparlare col Napoli (che debutterà in campionato sabato 23 agosto alle 18.30 a Reggio Emilia contro il Sassuolo) e si sta lavorando per trovare l'intesa per un nuovo accordo su base triennale".