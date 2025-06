Prima di Milinkovic, il Napoli aveva pensato a un altro portiere di Serie A

vedi letture

Vanja Milinkovic-Savic oggi è l'obiettivo principale del Napoli per la porta ma esisteva un altro portiere che gioca in Serie A che piaceva al club azzurro come alternativa a Meret. "Esiste una clausola da 19 milioni per scavalcare il Torino (per i club esteri è più alta) e dialogare direttamente con il giocatore, ma ieri le due società si sono incontrate per trattare. Il Napoli non vuole pagarla, si lavora per trovare un accordo, per abbassare le pretese.

Al Torino piace Ngonge che ritroverebbe Baroni che lo ha allenato a Verona, si cerca di capire se nell'affare può essere inserito come contropartita per abbassare il prezzo. Il contratto del portiere è in scadenza l'anno prossimo, ma il suo club aveva strappato a suo tempo un'opzione a suo favore per il prolungamento fino al 2027. Al Napoli piaceva anche Suzuki, ma il Parma lo ha blindato".