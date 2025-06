Milinkovic-Savic ha già detto sì a Conte: svelate le cifre dello stipendio

Da Torino arrivano ulteriori news su Milinkovic-Savic, portiere granata vicino al Napoli. Affare in dirittura d'arrivo, a quanto pare. Sarà l'alternativa a Meret. Lo conferma anche Tuttosport oggi in edicola: "La saracinesca granata, intanto, ha già detto sì; alla squadra allenata da Antonio Conte: pronto un quadriennale da 1,7 milioni. Con l'estremo difensore serbo che dovrebbe fungere da dodicesimo di Meret, almeno sulla carta.

Anche se in una stagione lunga e con quattro competizioni da disputare c'è spazio per tutti. Ecco perché i dialoghi viaggiano spediti e filtra pure un cauto ottimismo. Operazione da almeno 18, 19 milioni (il prezzo della clausola rescissoria per i club italiani, compresi i contributi di solidarietà di circa 19,5 milioni) che il ds azzurro Manna vorrebbe completare in fretta, abbassando però la valutazione con l'inserimento del cartellino di Ngonge".