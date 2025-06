Lucca-Napoli, Manna ha un'idea: offerti due giocatori all'Udinese

Darwin Nunez è il primo obiettivo del Napoli per l'attacco, l'alternativa è Lorenzo Lucca dell'Udinese. Dialoghi in corso tra i due club, come scrive su X Nicolò Schira, esperto di mercato. Si prova ad abbassare la valutazione del giocatore cercando di capire anche se ci sono margini per l'uruguagio con il Liverpool.

"Il Napoli vorrebbe includere una contropartita nell'accordo di Lorenzo Lucca con l'Udinese per cercare di ridurre il prezzo: offerto ai bianconeri un giocatore tra Jens Cajuste e Jesper Lindstrom. Riflessioni in corso. Lucca ha già concordato col Napoli stipendio e dettagli, per un contratto fino al 2030", si legge.