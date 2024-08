Osimhen, Chelsea frenato dagli esuberi? I Blues hanno 43 giocatori in rosa

Fatica a decollare la cessione di Victor Osimhen, in balia di Paris Saint Germain e Chelsea di cui nessuna delle due ha ancora affondato il colpo. Se il club parigino sembra stia temporeggiando per abbassare le richieste del Napoli, dall'altro lato i Blues hanno una situazione che li vede effettivamente con un margine di manovra sul mercato molto limitato.

Infatti, come emerso dal report pubblicato da Transfermarkt.it, il Chelsea ha una rosa extra-large che conta ben 43 giocatori al suo interno, dal valore complessivo superiore al miliardo di euro. Tra acquisti costosi e ingiustificati e prestiti in giro per il mondo - come dimostra anche la situazione di Romelu Lukaku- il club londinese ha un organico decisamente troppo ampio, che probabilmente richiede prima di essere sfoltito per poter piazzare il colpo da novanta quale Victor Osimhen.