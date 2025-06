Osimhen, è quasi fatta: l'Al Hilal paga la clausola e rilancia sull'ingaggio, i dettagli

Victor Osimhen è a un passo dall’Al Hilal, nuova squadra di Simone Inzaghi. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club saudita sarebbe pronto a versare 75 milioni di euro per l’attaccante nigeriano, cifra inizialmente ritenuta troppo alta ma ora accettata. Dopo settimane di trattative, il sì del giocatore sembra vicino: dai 26 milioni iniziali, l’ingaggio salirà a 35 milioni annui. L’affare potrebbe chiudersi nelle prossime 48 ore, prima della fine della finestra di mercato straordinaria aperta per i club partecipanti al Mondiale per Club.

Aurelio De Laurentiis, definito “Re Mida” dalla Gazzetta, sta per incassare un’altra cifra record dopo i 75 milioni ricevuti per Kvaratskhelia a gennaio. Rifiutati 200 milioni dal PSG per il tandem Kvara-Osi nell'estate 2024, il presidente azzurro ora monetizza separatamente, capitalizzando al massimo su entrambi i gioielli del Napoli.