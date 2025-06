La vittoria di ADL, arriva la svolta: i club italiani potranno fare contratti di 8 anni!

"Contratti più lunghi, club più forti". Il Corriere dello Sport di oggi dedica un approfondimento alla novità introdotta dal Decreto legge approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri e che potrebbe rivoluzionare il calcio italiano a stretto giro di posta. A detta del quotidiano, le società professionistiche saranno infatti libere di vincolare gli atleti per un periodo massimo di otto annui. Otto anziché cinque, con una svolta epocale per i vincoli che legano società e giocatori.

La diretta conseguenza è che i club verranno messi nella condizione di massimizzare il diritto sulle prestazioni sportive dei giocatori, trasformando tali rapporti in veri e propri asset di lungo periodo, molto più e molto meglio di quanto sia accaduto sino ad oggi. Inoltre, con la durata massima di otto anni, le compagini sportive possono spalmare l’ammortamento dei costi in otto esercizi anziché in cinque, rendendo più sostenibili gli investimenti.