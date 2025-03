Rai - Contatto Manna-Gatti, ma Giuntoli raddoppia il prezzo: le cifre

Conferme su conferme: il Napoli è su Federico Gatti della Juventus, ma l'affare per motivi economici è complesso, o comunque al momento tra le parti c'è notevole distanza. Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato è intervenuto al Tg Sport per le ultime sulle manovre del ds Manna in difesa in vista dell'estate.

"In tema di centrali c'è l'interesse per lo juventino Gatti (contatto informale col suo agente Paolillo) ma non appena letto i giornali i dirigenti bianconeri hanno già ufficiosamente stabilita la cifra di partenza: 40 milioni. iIl Napoli lo valuta poco più della metà. E non intende assolutamente girare Oshimen alla Juve. Su altri centrali idee chiare. Piace tanto il bolognese Beukem. Non risultano offerte per il friulano Solet. È in lista ma non occupa i primi posti di gradimento".