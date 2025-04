Retroscena Solet: ci ha già provato l'Inter, ecco la cifra altissima dell'Udinese

Non solo il Napoli. Anche l'Inter monitora la situazione di Oumar Solet, il difensore dell'Udinese coinvolto nella serata - bruttina - dei bianconeri in casa, contro il Milan. Uno zero a quattro che non concede repliche nemmeno per il francese, davvero uno dei migliori nelle ultime settimane dopo il suo approdo in Italia a gennaio da svincolato, ma che non è riuscito a opporsi al ciclone rossonero.

C'è da sottolineare che l'arrivo a Udine è diventato il trampolino di lancio per Solet. Perché è stato acquistato quando era senza contratto a causa dello svincolo con il Salisburgo, una situazione voluta dal tecnico Pep Lijnders (poi esonerato) e che lo ha portato a essere una delle occasioni più interessanti del mercato invernale. L'Udinese ha anticipato tutti e ora se lo gode ed ha già una valutazione molto chiara in vista della prossima estate: trenta milioni di euro. Nei giorni scorsi - rivela Tuttomercatoweb.com - proprio un emissario dell'Inter ha parlato con l'Udinese per cercare di capire quale fosse la situazione di Solet. Tanti i club interessati, anche se questa cifra per qualche mese da star rischia di essere un investimento oneroso per tutti.