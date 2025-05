Ricordate Lo Celso? L'argentino ammette: "Sono stato vicino al Napoli"

Giovani Lo Celso, centrocampista del Real Betis, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport si esprime così in vista del match con la Fiorentina e non solo: "Questo ambiente è incredibile, il Betis ha una tifoseria grandissima, con uno stadio da 60mila spettatori sempre pieno e che spinge. Lo dico con cognizione di causa perché sono argentino".

Lo Celso, spesso accostato a club di Serie A, parla anche del suo rapporto con l'Italia: "Ho un legame molto stretto con l'Italia perché ho dei parenti di mia mamma che stanno a Verona. Ho avuto tanti contatti con squadre italiane che non si sono concretizzati. Prima o poi voglio venirci a giocare. Da ragazzino, prima di andare al Psg, mi voleva il Sassuolo, poi sono stato vicino a Napoli e Roma".