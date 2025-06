Lucca ha già l'intesa col Napoli: dialoghi in fase avanzata con l'Udinese

Darwin Nunez priorità, ma affare anche complesso e oneroso. Per questo il ds Manna valuta diverse piste per l'attacco. Ne scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Una di queste è Lucca dell'Udinese che sarebbe il perfetto vice Lukaku anche per caratteristiche fisiche e tecniche. Il quotidiano scrive.

"Resta aperta la pista che porta a Lorenzo Lucca (24): il gigante italiano ha già trovato l’intesa con il Napoli, mentre è in fase avanzata anche il dialogo con l’Udinese. Sarebbe il vice-Lukaku, giovane, fisico, e senza troppe pretese di scalzare subito l’icona belga. E poi c’è la questione esterni, affatto secondaria. Ma prima ancora, serve un altro numero 9 pronto per la Serie A: un profilo come Darwin o Lucca è una richiesta precisa di Conte".