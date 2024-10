Rinnovo Kvara, previsto nuovo incontro per arrivare ad un accordo: cifre e dettagli

Quale sarà il futuro di Khvicha Kvaratskhelia? Secondo quanto riferito su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra il Napoli e gli agenti del georgiano per cercare di trovare un accordo per il rinnovo fino al 2029 + opzione per il 2030. Il Napoli ha offerto 5,5 milioni all’anno + bonus. Kvara chiede 8 milioni o 7 + 1 di bonus. Nell'accordo potrebbe essere inserita una clausola rescissoria.

Expected a new meeting in the next days between #Napoli and Khvicha #Kvaratskhelia’s agents to try to reach an agreement for the renewal until 2029 + option for 2030. #Napoli offered 5,5M/year + bonuses. Kvara asks 8M or 7M + 1M. In the deal it could be included a release clause