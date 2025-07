Seguito dal Napoli, su Suzuki piomba il West Ham: no del Parma ad un’offerta da 25mln

Zion Suzuki ha disputato la sua prima stagione con il Parma in Serie A e ha attirato su di sé l'attenzione di molti club, disposti a investire una cifra considerevole per acquistarlo. Secondo quanto trapelato da diversi media in Inghilterra, il West Ham ha messo sul piatto 25 milioni di euro per aggiudicarselo, ma la volontà del giapponese e della società ducale sembra essere quella di proseguire ancora insieme.

La Premier League è un campionato molto ambito, anche perché è probabilmente il torneo più competitivo al mondo. Nelle scorse settimane pure Manchester United e Chelsea si erano informati sul classe 2002, ma la richiesta del Parma è alta. Ne sa qualcosa pure il Napoli, che, si è visto respingere un tentativo concreto per il 22enne. Il suo contratto con gli emiliani scadrà il 30 giugno 2029.