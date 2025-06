Sfuma un obiettivo di Conte, Rai: rinnoverà con la Juve. Difficile pure Beukema

vedi letture

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle trattive del Napoli: “Osimhen ha rifiutato il trasferimento al Al-Hilal, definito da De Laurentiis per 75mln in tre tranche. La squadra allenata da Inzaghi sta ora cercando Retegui dell’Atalanta e Gyokeres dello Sporting. Smentiamo questo interesse del Fenerbahce per De Bruyne, è solo una manovra elettorale del presidente del club turco che vuole essere riconfermato.

De Bruyne, quasi certamente, già nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche col Napoli. Meret firmerà il rinnovo del contratto al rientro dalla Nazionale. Per la difesa brutte notizie: Gatti rinnova, prolunga per altri 3 anni con la Juve e non viene più al Napoli, era un obiettivo di Conte. Difficilmente arriverà anche Beukema, il Bologna non vorrebbe darlo. Aperta invece l’operazione Ndoye, il Bologna lo valuta 40mln e bisogna capire se il Napoli riuscirà ad inserire Raspadori, obiettivo anche dell’Inter”.