Simeone-Kamada, possibile intreccio di mercato tra Napoli e Lazio

Sul Corriere dello Sport si scrive infatti del centrocampista giapponese, in uscita dalla Lazio, che piaceva in estate al Napoli

Un possibile intreccio di mercato tra Napoli e Lazio con Giovanni Simeone e Daichi Kamada coinvolti. Sul Corriere dello Sport si scrive infatti del centrocampista giapponese, in uscita dalla Lazio, che piaceva in estate al Napoli: "Attacco a parte, si dovrà intervenire a centrocampo se Kamada si svincolerà, sembra ormai scontato. Ci sono rumors che vogliono Atalanta e Napoli sulle sue tracce" si legge, non escludendo dunque un ritorno di fiamma per il giapponese da parte del club azzurro.

Ipotesi Simeone-Lazio

"La premessa si conosce: deve partire Immobile. Simeone, nel Verona di Tudor, nel 2021-22 segnò 17 gol. Record della sua carriera. Il Cholito ha provato a lasciare Napoli a gennaio, i rumors sulla Lazio non trovarono conferma a Formello anche perché non c’era spazio per un terzo centravanti. Simeone punta a partire in estate, si sente chiuso e la partenza di Osimhen non cambierà gli scenari. L’ostacolo è il prezzo. De Laurentiis l’ha pagato 18 milioni a giugno, pensare che possa venderlo a meno forse è utopia. Lotito e Fabiani puntano a ringiovanire, la carta d’identità di Simeone a luglio indicherà 29 anni" spiega il quotidiano.