Sky, Marchetti: "Si procede per tre giocatori in arrivo dalla Serie A"

vedi letture

"Il mercato delle big italiane entra nel vivo, con intrecci sempre più fitti tra trattative in corso, rilanci internazionali e cambi di strategia. Il Napoli, protagonista assoluto degli ultimi giorni, prepara un nuovo assalto per Ndoye: nelle prossime ore l’incontro con gli agenti dell’esterno del Bologna potrebbe sbloccare l’accordo con il giocatore, ma resta da superare la distanza con il club rossoblù, che continua a chiedere una cifra tra i 40 e i 45 milioni": Comincia così l'editoriale di Luca Marchetti di Sky per Tmw. Le ultime sul mercato degli azzurri con tutti i nomi in primo piano.

"Nel frattempo, proseguono i dialoghi con l’Udinese per Lorenzo Lucca, mentre la pista più ambiziosa – Darwin Núñez – è ancora aperta nonostante la valutazione alta che fa il Liverpool del suo attaccante. Per la porta, oltre al rinnovo di Meret, si torna a parlare con insistenza di Milinkovic-Savic del Torino, osservato speciale da tempo. E proprio con i granata potrebbe aprirsi anche un discorso per Ngonge, nome stimato da Baroni. Sfuma invece definitivamente l’opzione Musah: non c’è stata l’accelerazione definitiva, complice anche la permanenza ormai probabile di Anguissa che ridisegna i piani del centrocampo azzurro".