Milinkovic-Savic ha una doppia clausola: per l'estero è più alta, le cifre

Vanja Milinkovic-Savic può lasciare il Torino, visto che ha una doppia clausola nel suo contratto: 19,5 milioni per la Serie A e 22,3 milioni per l'estero. Lo riporta sul suo sito il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira. Ci starebbe pensando il Napoli, che vuole un co-titolare da mettere in competizione con Meret, il cui rinnovo è ancora sospeso, nonostante l'accordo. Attesa per l'annuncio.