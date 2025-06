Ndoye, il Bologna non fa sconti perché deve il 15% al Basilea

Dan Ndoye costa tanto e il Bologna non fa sconti. Richiesta elevata: 40 milioni di euro. Motivo? Il 15% da girare al Basilea sulla rivendita dello svizzero. Lo scrive il Corriere di Bologna oggi in edicola che spiega perché la società rossoblu non fa sconti sul costo del cartellino. Trattativa in corso, Adl è vicino all'accordo con il giocatore.

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, l'accordo con il giocatore è vicino. Contatti tra le parti anche oggi per l'intesa. Il Bologna continua a chiedere 40 milioni, il Napoli spera di abbassare la cifra, anche Zanoli può essere inserito nell'affare. Sempre con il Bologna si parla anche di Beukema, primo obiettivo per la difesa.