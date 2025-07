Sprint esterno: ultimo tentativo per Ndoye, Manna ha già pronta l'alternativa

E' arrivato il momento del dentro o fuori. Con il ritiro di Dimaro che si avvia alla conclusione, il Napoli non vuole fermarsi sul mercato ed ha intenzione di provare a completare la campagna acquisti mettendo a disposizione di Antonio Conte tutti i tasselli in prossimità del secondo ritiro estivo di Castel di Sangro che inizierà il 30 luglio. Al di là della situazione portiere, con Milinkovic-Savic che dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, il focus in questi giorni è soprattutto su un ulteriore esterno offensivo per completare le 'coppie' ed il pacchetto con Lang, Neres e Politano.

Ultimo tentativo per Ndoye

Il primo nome è sempre quello dello svizzero del Bologna, che ha già l'accordo col Napoli (ma anche con il Nottingham Forest), ed il ds Manna ha intenzione di tentare un ultimo assalto per accontentare Antonio Conte. L'ultima offerta, seppur in prestito con obbligo e con cinque milioni di bonus, ha toccato la soglia dei 40mln di euro complessivi. Il club partenopeo proverà ad andare oltre di qualche milioncino -, sperando anche in una presa di posizione del giocatore -, ma non oltre, convinta di essersi spinta già su cifre considerevoli. A quel punto tutto sul piano B che circola insistentemente da ieri.

Manna ha sempre una soluzione inglese

Le big della Premier League, che devono fare i conti con l'abbondanza dell'organico e giocatori di primo livello fuori dal progetto, hanno spesso la soluzione alle difficoltà del ds Manna che torna a guardare dunque all'Inghilterra. Il nome nuovo, o quantomeno tenuto nascosto fino a ieri, è quello di Raheem Sterling, trentenne finito ai margini nell'ultimo anno in prestito all'Arsenal ma fino a due stagioni fa autore di una doppia cifra stagionale di gol e assist al Chelsea, proprietario del cartellino e che, oltre al prestito, aprirebbe anche al pagamento dell'ingaggio a doppia cifra.