Sprint Neres, subito al Napoli! Conte vuole averlo per la prima di campionato

vedi letture

David Neres subito al Napoli. Ci prova il ds Manna dopo l'incontro con l'agente. La speranza è quindi di chiudere presto questo colpo e le sensazioni sono positive in questo senso.

Lo chiede Conte che, stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, vorrebbe avere Neres per il debutto in campionato in programma il 18 agosto a Verona contro l'Hellas. Alle parti il compito di favorire la chiusura dell'affare nei prossimi 10 giorni.

Siete fuori casa o in vacanza? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)