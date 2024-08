Cds - Neres si farà! Accordo col giocatore, trattativa viaggia spedita: tutte le cifre

Giuliano Bertolucci, l'agente di Neres (e socio di Kia Joorabchian), è arrivato ieri a Roma e ha incontrato il ds Manna. Con il Benfica si tratta sulla base di 25 milioni più 5 di bonus, mentre il giocatore ha già dato il suo placet e le parti lavorano a un'intesa definitiva fino al 2029.

Il Corriere dello Sport sull'affare scrive: "Il Napoli aveva preventivato un investimento di circa 25 milioni ma per trovare un accordo a metà strada con l'iper valutazione del Benfica sono stati inseriti un po' di bonus. La trattativa viaggia spedita. Esattamente come quella con David: per lui è pronto un contratto fino al 2029 con uno stipendio da circa 3 milioni a stagione".