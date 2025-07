Sterling-Napoli? Dall'Inghilterra lo associano al Fulham: "Obiettivo Mondiale"

Non si parla di Sterling al Napoli in Inghilterra. The Telegraph cita il Fulham e spiega che il club di Londra è interessato al giocatore in uscita dal Chelsea accostato anche al Napoli. Sterling ha un obiettivo: il Mondiale. Da anni è fuori dal giro della nazionale ma sogna di disputare la Coppa del Mondo. Nell'ultima annata ha deluso all'Arsenal, dov'era in prestito. Il Fulham ci pensa, ma al momento non è una priorità. Il Napoli ha contattato i Blues, anche se al momento il primo obiettivo resta sempre Ndoye del Bologna.

Raheem Sterling, 30 anni, è dunque la nuova suggestione dalla Premier League per il Napoli. Il giocatore è in uscita dal Chelsea. Non costa molto, ma guadagna tanto, troppo. Tra i due club contatti vivi. Sterling è ormai un esubero e all'età di 30 anni potrebbe lasciare la Premier League. Nell'ultima stagione 17 presenze senza gol in prestito all'Arsenal. Con De Bruyne al City anni d'oro, per lui. Ma Sterling ha fatto benino anche al Chelsea dal 2022 al 2024. Solo l'ultima stagione è stata decisamente deludente. Per il Napoli sarebbe l'alternativa a Ndoye che è tentato anche dal Nottingham e sogna di giocare in Premier League.