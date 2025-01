Tifosi sui social: "Paghiamo clausola di Nico Williams!", ma l'affare è impossibile

Sui social, in attesa di novità su Garnacho, i tifosi del Napoli esprimono la propria opinione sul mercato. Molti "consigliano" al club di investire il tesoretto dell'argentino per Nico Williams. Lo spagnolo ha una clausola da circa 58 milioni. Ma l'affare è praticamente impossibile perché il numero 10 del Bilbao non ha alcuna intenzione di lasciare la sua squadra e la Liga.

Il calciatore, protagonista agli ultimi Europei contro l'Italia e non solo, in estate ha rifiutato tre club disposti a pagare la clausola da 58 milioni di euro per acquistarlo dall'Athletic. Secondo quanto riferito da Marca a settembre, l'esterno ha un contratto fino al 2027 e non ha voluto lasciare i baschi. Ecco perché è difficile ipotizzare un suo trasferimento a gennaio al Napoli. Nico andrà via per una big e in un club che gli garantirà un ingaggio super.