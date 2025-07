Ultim'ora Tmw - Tentativo concreto del Napoli per Suzuki! La risposta del Parma

È ancora tutta da definire la trattativa con il Torino per Vanja Milinkovic-Savic, così il Napoli inizia a valutare altri profili in caso non dovesse riuscire ad acquistare il calciatore serbo. Nei piani di Antonio Conte per la prossima stagione è prevista la presenza di un secondo portiere che funga da comprimario di Alex Meret, quindi i nomi alternativi a Milinkovic-Savic devono comunque essere di un certo livello.

Non a caso, stando a quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, il Napoli nelle scorse ore aveva fatto un tentativo concreto per Zion Suzuki. Il giovane portiere del Parma è stato tra le rivelazioni dello scorso campionato e la sua è una valutazione importante: gli azzurri hanno voluto provarci seriamente per il giapponese, ma i ducali hanno fatto muro. La società non vuole cedere il giocatore, lo stesso Suzuki ha espresso la volontà di restare un'altra stagione in gialloblu.