Voci dalla Turchia: "Villarreal su Rafa Marin"

Rafa Marin domani tornerà in campo contro la Lazio per la Coppa Italia. Intanto le voci sul futuro si rincorrono. Il giornalista turco Ekrem Konur riporta su X che il Villarreal sarebbe interessato al difensore del Napoli. In passato Rafa Marin era stato accostato al Real Madrid. Ma il Napoli lo ha blindato e il giocatore non parte. Domani toccherà a lui, in attesa del debutto anche in campionato.