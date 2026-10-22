Conference, i finali delle 18.45: manita Lugano, frena il Brighton. Ok il Trabzonspor
Gol e risultati a sorpresa nelle sfide di Conference League delle 18.45. Tra le prestazioni più convincenti spicca quella del Lugano, autore di una manita sul campo del Getafe, mentre il Trabzonspor conquista una vittoria contro gli Hearts. Si ferma invece il Brighton, che non riesce a sbloccare il risultato in trasferta contro lo Jablonec: la gara termina 0-0.
Conference League, il Panathinaikos cala il pokerissimo: attesa per Ajax-Atalanta
Nel pomeriggio era arrivato anche il successo netto del Panathinaikos, che in Kazakistan ha battuto 5-1 il Kairat Almaty. L'attenzione si sposta ora sul big match della serata, con l'Atalanta attesa dalla sfida contro l'Ajax.
I risultati delle 18.45 in Conference League
Kairat Almaty-Panathinaikos 1-5
Getafe-Lugano 2-5
Iberia 1999-Mjallby 1-1
Inter Escaldes-Univ. Craiova 1-3
Jablonec-Brighton 0-0
Kauno Zilgiris-Brann 1-4
Nordsjaelland-CSKA Sofia 2-2
Pafos-Riga 1-1
Stella Rossa-Copenaghen 2-2
Trabzonspor-Hearts 2-0
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