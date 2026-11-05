Crisi senza fine per Sarri: Krstovic evita il ko, fischi a Bergamo

Atalanta-Kairat 1-1, Krstovic salva Sarri dalla sconfitta in Conference League: bergamaschi ancora senza vittorie e fischi.

L'Atalanta non riesce a uscire dalla crisi e si ferma sull'1-1 contro il Kairat Almaty alla New Balance Arena, nella sfida di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria, che manca dallo scorso 15 ottobre, e viene contestata dai tifosi al termine dell'incontro. Nonostante il turnover, con De Ketelaere, Krstovic, Ederson e Zappacosta inizialmente in panchina, i bergamaschi faticano a imporre il proprio gioco. Rowe prova a rendersi pericoloso, mentre Carnesecchi evita il peggio sui tentativi di Guel e Mrynskiy. Clamorosa anche l'occasione sprecata da Pasalic, che calcia fuori da posizione favorevole.

Atalanta-Kairat, Guel gela Bergamo: Krstovic salva Sarri all'82', ma arrivano i fischi

Nella ripresa il Kairat passa in vantaggio al 53', approfittando di un errore di Samardzic: Edmilson serve Guel, che supera Carnesecchi e firma lo 0-1. Sarri prova a cambiare la partita inserendo De Ketelaere, Zalewski e successivamente Krstovic, mentre a Elmas viene annullata una rete per fuorigioco. Il pareggio arriva all'82', quando il portiere Anarbekov sbaglia l'uscita su calcio d'angolo, Obric fa da sponda e Krstovic trova il gol dell'1-1. Nel finale l'Atalanta tenta l'assalto, ma senza riuscire a completare la rimonta. Al triplice fischio piovono i fischi della New Balance Arena, con la posizione di Sarri sempre più delicata dopo l'ennesimo risultato deludente.