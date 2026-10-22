Ufficiale Conference, l’Atalanta sfida l’Ajax: le formazioni ufficiali e le scelte di Sarri

Ajax e Atalanta si sfidano per la seconda giornata della fase campionato di Conference League. Ufficiali gli undici titolari scelti da Michel e Sarri.

Sono ufficiali le formazioni di Ajax e Atalanta, pronte a sfidarsi alle ore 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, in occasione della seconda giornata della fase campionato di Conference League. I due allenatori, Michel e Sarri, hanno sciolto gli ultimi dubbi e definito gli undici titolari per una sfida importante nel percorso europeo delle rispettive squadre.

Ajax-Atalanta, le scelte dei due allenatori

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre, con gli undici scelti da Michel e Sarri per la gara di questa sera.

Ajax (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo, Gloukh. Allenatore: Michel.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Sarri.