Conference, l’Atalanta sfida l’Ajax: le formazioni ufficiali e le scelte di Sarri
Sono ufficiali le formazioni di Ajax e Atalanta, pronte a sfidarsi alle ore 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, in occasione della seconda giornata della fase campionato di Conference League. I due allenatori, Michel e Sarri, hanno sciolto gli ultimi dubbi e definito gli undici titolari per una sfida importante nel percorso europeo delle rispettive squadre.
Ajax-Atalanta, le scelte dei due allenatori
Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre, con gli undici scelti da Michel e Sarri per la gara di questa sera.
Ajax (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo, Gloukh. Allenatore: Michel.
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Sarri.
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