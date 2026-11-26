Conference, i finali: Salah trascina il Trabzonspor, tutto facile per il Braga

Si chiudono le gare della quinta giornata di Conference League. Il Trabzonspor conquista una vittoria in extremis contro il CSKA Sofia.

Proseguono le gare della quinta giornata della League Phase di Conference League, con diversi risultati interessanti. Il Trabzonspor conquista una vittoria in trasferta per 2-1 contro il CSKA Sofia, trascinato anche dalla rete di Mohamed Salah al 69'. A decidere la sfida è però Saviolo, che firma il gol del definitivo sorpasso al 93', regalando ai turchi tre punti preziosi. Tutto facile per il Braga, che travolge 4-0 i finlandesi del KuPS con una prestazione convincente. La Stella Rossa, invece, riesce a rimontare il Gent, mentre arriva una pesante sconfitta casalinga per l'Hajduk, battuto dal St. Truiden.

Conference League, tutti i risultati delle 21

Tra le altre partite della serata spicca il successo del Friburgo, che supera il Twente per 2-1 grazie a una rete allo scadere, dopo che Ginter aveva fallito un calcio di rigore poco prima. Arrivano vittorie anche per l'Inter Escaldes e il Nordsjaelland, entrambe protagoniste di risultati importanti nella corsa alla qualificazione. Si completa così un altro turno ricco di gol e colpi di scena nella competizione europea, con diverse squadre che consolidano le proprie ambizioni in vista della fase conclusiva della League Phase.

Borac-Atalanta 2-3

Braga-KuPS 4-0

CSKA Sofia-Trabzonspor 1-2

Friburgo-Twente 2-1

Gent-Stella Rossa 1-1

Hajduk Spalato-St.Truiden 0-2

Inter Escaldes-Copenaghen 2-0

Nordsjaelland-Panathinaikos 3-2

Finali Conference League delle 18.45

Kairat Almaty-Mjalby 1-0

14' Tapalov (K)

Ajax-Thun 4-0

6' Bounida (A), 41' Marcos Leonardo (A), 70' Bruñida (A), 89' Berghuis (A)

Brann-Aarhus 1-4

25' Bech (A), 39' Gretarsson (A), 51' Castro (B), 56' Tchamche (A), 60' Knudsen (A)

Brighton-Univ.Craiova 4-0

3' Osman (B), 33' De Cuyper (B), 61' Kostoulas (B), 63' Osman (B)

Egnatia-Lincoln 2-1

47' Albanese (E), 79' Idrissi (L), 81' Fernando Medeiros (E)

Hearts-Monaco 2-3

15' Altena (H), 25' Balogun rigore (M), 41' Diop (M), 44' Kerjota (H), 90'+4 Balogun (M)

Iberia 1999-Getafe 1-0

25' Kobuladze (I)

Jablonec-Lugano 2-0

70' Cedidla (J), 85' Jawo (J)

Kauno Zalgiris-Riga 2-0

56' Kalik (Z), 61' rigore Debeljuh (Z)

Pafos-Midtjylland 0-2

44' Rajovic (M), 82' Gogorza (M)