Ufficiale Borac Banja Luka-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri

L'Atalanta affronta il Borac Banja Luka nella quarta giornata della fase campionato di Conference League. Sarri punta su Scamacca.

L'Atalanta si prepara a scendere in campo contro il Borac Banja Luka per la quarta giornata della fase campionato di Conference League. Una sfida importante per la squadra di Maurizio Sarri, che con una vittoria potrebbe compiere un passo significativo verso la qualificazione al turno successivo. I nerazzurri arrivano all'appuntamento con quattro punti, frutto del successo casalingo contro il Pafos, della sconfitta per 2-0 sul campo dell'Ajax e del pareggio di Bergamo contro il Kairat Almaty. Per la gara in Bosnia, Sarri ha scelto Scamacca come riferimento offensivo, con un assetto che presenta diverse soluzioni sulla trequarti.

Borac Banja Luka-Atalanta, le scelte di Sarri: Scamacca guida l'attacco

Il tecnico nerazzurro schiera Zalewski, Raspadori e Rowe alle spalle di Scamacca. A centrocampo spazio alla coppia formata da Pasalic ed Ederson, mentre in difesa ci sono Scalvini e Kolasinac al centro, con Zappacosta e Bernasconi sulle corsie esterne a protezione della porta difesa da Sportiello. Il Borac Banja Luka, guidato da Marinovic, risponde con Juricic al centro del tridente offensivo, affiancato da Sijaric e Vukovic. In mediana Deket sarà supportato da Jojic e Hiros, mentre il reparto arretrato davanti a Jurkas sarà composto da Meijers e Carolina, con Cipetic ed Herrera sulle fasce.

Borac Banja Luka (4-3-3): Jurkas; Cipetic, Meijers, Carolina, Herrera; Jojic, Deket, Hiros; Sijaric, Juricic, Vukovic.

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, Raspadori, Rowe; Scamacca.