Conference League, tutto facile per Monaco e Twente: i risultati delle 21
Si sono concluse le gare delle 21 della giornata di Conference League, con risultati importanti per alcune delle squadre più attese della competizione. L'Atalanta cade in trasferta contro l'Ajax, che si impone per 2-0, mentre il Brighton, tra le formazioni favorite del torneo, non riesce a sbloccare il risultato sul campo dello Jablonec e deve accontentarsi di un pareggio a reti inviolate. Tra le squadre che conquistano i tre punti figurano il Monaco e il Trabzonspor, entrambe vittoriose nelle rispettive sfide. Sorride anche il Twente, che completa il quadro dei successi della serata.
I risultati delle 18.45 in Conference League
Kairat Almaty-Panathinaikos 1-5
Getafe-Lugano 2-5
Iberia 1999-Mjallby 1-1
Inter Escaldes-Univ. Craiova 1-3
Jablonec-Brighton 0-0
Kauno Zilgiris-Brann 1-4
Nordsjaelland-CSKA Sofia 2-2
Pafos-Riga 1-1
Stella Rossa-Copenaghen 2-2
Trabzonspor-Hearts 2-0
I risultati delle 21 in Conference League
Aarhus-Egnatia 1-1
Ajax-Atalanta 2-0
Borac-KuPS 2-0
Braga-Gent 2-0
Lincoln-Twente 1-4
Midtjylland-St. Truiden 0-1
Monaco-Friburgo 3-0
Thun-Hajduk Spalato 0-1
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Roma
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro