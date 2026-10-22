Conference League, tutto facile per Monaco e Twente: i risultati delle 21

Conference League, si chiudono le gare delle 21: successi per Monaco e Twente, mentre l'Atalanta cade 2-0 in casa dell'Ajax.

Si sono concluse le gare delle 21 della giornata di Conference League, con risultati importanti per alcune delle squadre più attese della competizione. L'Atalanta cade in trasferta contro l'Ajax, che si impone per 2-0, mentre il Brighton, tra le formazioni favorite del torneo, non riesce a sbloccare il risultato sul campo dello Jablonec e deve accontentarsi di un pareggio a reti inviolate. Tra le squadre che conquistano i tre punti figurano il Monaco e il Trabzonspor, entrambe vittoriose nelle rispettive sfide. Sorride anche il Twente, che completa il quadro dei successi della serata.

I risultati delle 18.45 in Conference League

Kairat Almaty-Panathinaikos 1-5

Getafe-Lugano 2-5

Iberia 1999-Mjallby 1-1

Inter Escaldes-Univ. Craiova 1-3

Jablonec-Brighton 0-0

Kauno Zilgiris-Brann 1-4

Nordsjaelland-CSKA Sofia 2-2

Pafos-Riga 1-1

Stella Rossa-Copenaghen 2-2

Trabzonspor-Hearts 2-0

I risultati delle 21 in Conference League

Aarhus-Egnatia 1-1

Ajax-Atalanta 2-0

Borac-KuPS 2-0

Braga-Gent 2-0

Lincoln-Twente 1-4

Midtjylland-St. Truiden 0-1

Monaco-Friburgo 3-0

Thun-Hajduk Spalato 0-1