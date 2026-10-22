Sarri, altra sconfitta: l’Ajax domina per 90 minuti e nel finale punisce l’Atalanta

L’Atalanta incassa una sconfitta alla Johan Cruijff Arena dopo una gara sofferta contro l’Ajax: Arokodare e Ouazane firmano il 2-0.

L’Atalanta si arrende all’Ajax e incassa un altro ko dopo quello in campionato contro il Milan. Alla Johan Cruijff Arena, i nerazzurri resistono finché possono, aggrappandosi agli interventi di Carnesecchi, ma crollano nel finale sotto i colpi dei padroni di casa, che si impongono 2-0 con le reti dei subentrati Arokodare all’87’ e Ouazane al 92’. La squadra di Sarri soffre fin dai primi minuti, incapace di arginare il possesso e la pressione degli olandesi, che sfiorano il vantaggio già al 6’ con Rosa, fermato dal palo con la complicità di Gaetano. Il portiere nerazzurro si mette subito in evidenza con una serie di interventi decisivi sulle conclusioni di Mokio, Gloukh e Brandt, confermandosi determinante anche nella ripresa. La Dea, invece, fatica a costruire gioco e trova una buona occasione soltanto al 59’: Scamacca calcia a botta sicura, ma viene murato da un difensore, mentre Kristensen non riesce a sfruttare la ribattuta con la porta praticamente sguarnita.

Ajax-Atalanta 2-0: Arokodare e Ouazane colpiscono nel finale

I cambi non modificano il copione della partita e l’Ajax continua a spingere alla ricerca del vantaggio. Al 76’ Arokodare, ex obiettivo della Fiorentina, spreca una grande opportunità calciando altissimo da posizione favorevole. L’attaccante si riscatta però all’87’, quando sfrutta un lancio in profondità dalle retrovie, si libera della marcatura di Obric usando il fisico e batte Carnesecchi con freddezza. È il gol che sblocca una gara nella quale l’Atalanta ha prodotto troppo poco per ambire a un risultato positivo. Nel recupero arriva anche il raddoppio: al 92’ il giovanissimo Ouazane, classe 2009, supera Bellanova con un pregevole dribbling e spedisce il pallone sotto la traversa, fissando il risultato sul 2-0. Dopo il successo per 3-1 all’esordio contro il Pafos, per la squadra di Sarri arriva dunque una battuta d’arresto nel secondo turno, maturata al termine di una prestazione sottotono e di un finale che premia definitivamente la superiorità dell’Ajax.