Incredibile a Banja Luka: l’Atalanta rischia la figuraccia ma batte in rimonta il Borac

L'Atalanta rischia una figuraccia contro il Borac, ma ribalta il risultato con tre reti negli ultimi minuti. Decisive le espulsioni di Pascual e Herrera.

Succede di tutto a Banja Luka, dove l'Atalanta conquista una vittoria in rimonta contro il Borac al termine di una partita ricca di colpi di scena. La squadra di Sarri, poco brillante e imprecisa sotto porta, riesce a evitare una clamorosa sconfitta grazie a tre gol realizzati nel finale, approfittando anche della doppia inferiorità numerica degli avversari. Eppure l'inizio della Dea era stato incoraggiante: dopo appena due minuti Raspadori impegna Jurkas con una conclusione respinta dal portiere, mentre poco dopo Ederson, servito da Zalewski, non riesce a superarlo nell'uno contro uno. I nerazzurri continuano a creare occasioni con Scamacca, Raspadori e Pasalic, senza però trovare la via della rete. Il Borac resiste e, nella seconda parte del primo tempo, colpisce a sorpresa sfruttando due incursioni sulla sinistra di Vukovic: prima Juricic, che si libera con troppa facilità di Kolasinac e firma il vantaggio, poi Deket, che supera Sportiello con la punta del piede e porta i bosniaci sul 2-0.

Atalanta, rimonta da impazzire: tre gol nel finale contro il Borac

Nella ripresa l'Atalanta prova subito a reagire, ma continua a sprecare occasioni clamorose. Pasalic calcia alto da ottima posizione, mentre Rowe manca incredibilmente il bersaglio a porta praticamente sguarnita dopo un errore in fase di rinvio di Jurkas. Il Borac non rinuncia ad attaccare e sfiora anche il terzo gol con Deket, il cui colpo di testa si stampa sulla traversa. Dall'altra parte, anche De Ketelaere spreca una grande opportunità calciando alto dall'interno dell'area. La svolta arriva a un quarto d'ora dalla fine, quando Pascual stende Rowe lanciato verso la porta e viene espulso. L'Atalanta prova subito ad approfittarne, ma lo stesso Rowe spreca ancora a tu per tu con Jurkas. Nel finale, però, la superiorità numerica cambia gli equilibri: Krstovic accorcia le distanze con un colpo di testa, poi Herrera si rende protagonista di un intervento durissimo su Zalewski e lascia il Borac in nove uomini. La Dea completa così una rimonta incredibile: Kolasinac trova il pareggio sugli sviluppi di una mischia, mentre Zappacosta firma il definitivo 3-2 con una conclusione in diagonale.