ADL a Mediaset: “Italiano? Lo stimo, gli feci i complimenti 4 anni fa. Ma è già in una big…”

In occasione della finale di Coppa Italia, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Mediaset del tecnico della Fiorentina.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In occasione della finale di Coppa Italia, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Mediaset del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano (recentemente accostato alla panchina azzurra).

Fiorentina seconda solo al Napoli per il gioco espresso? "Sono sempre stato un estimatore di Italiano, quando mi ha battuto 4 anni fa sono andato nello spogliatoio a complimentarmi con lui. Mi ricordo che qualcuno del Calcio Napoli mi disse: ‘Ma come si va complimentare con Italiano? Non si fa!’, io risposi: ‘Come non si fa, onore al merito!’.

Italiano è già pronto per una grande? “La Fiorentina già è una grande. In Italia purtroppo si tende a pensare che soltanto quattro o cinque squadre siano le grandi e le altre siano delle sorelle minori, ma non è vero la Fiorentina ha una grande tradizione e una grande tifoseria”.