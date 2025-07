Osimhen-Galatasaray, Romano: "Rifiutate le condizioni del Napoli! I dettagli"

In casa Napoli continua a tenere banco la questione Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ha già un accordo sul contratto con il Galatasaray, tanto che ieri ha presentato un certificato medico di malattia al club azzurro per non presentarsi al primo giorno di ritiro, ma le offerte dei turchi continuano a non convincere.

A questo proposito, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il suo profilo X dà gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Victor Osimhen: "Il Galatasaray rifiuta le nuove condizioni del Napoli per l'affare Victor Osimhen, i contatti proseguiranno… solo se le condizioni cambieranno nuovamente. Il Napoli ha richiesto 40 milioni di euro subito, più 35 milioni da versare entro il 2026, oltre a una clausola sulla futura rivendita. Il Galatasaray, invece, propone di pagare 35 milioni di euro entro il 2027 e rifiuta di includere la clausola sulla rivendita".