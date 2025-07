Caso Osimhen, avv. Grimaldi: "Il Napoli non deve piegarsi! Ci sono obblighi nei contratti...."

L’Avv. Erich Grimaldi, da sempre attento alle dinamiche legali e sportive che riguardano la SSC Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla posizione di Victor Osimhen: “L’assenza di Victor Osimhen al raduno precampionato della SSC Napoli, giustificata da un improvviso certificato medico, appare quanto meno anomala, soprattutto alla luce del contesto attuale e dei segnali di tensione ormai evidenti nel rapporto tra il calciatore e la società. Al di là della questione formale, è necessario sottolineare che il contratto professionistico si fonda su obblighi reciproci di correttezza, buona fede e collaborazione attiva.

Comportamenti che appaiono orientati a condizionare le decisioni strategiche del club, anche se formalmente giustificati, possono risultare incompatibili con i doveri contrattuali e con l’equilibrio fiduciario tra le parti. La SSC Napoli ha legittimamente l’esigenza di ottimizzare le proprie operazioni di mercato, anche in funzione di una possibile cessione rilevante come quella di Osimhen. Tuttavia, un’operazione di tale portata, stimabile attorno ai 75 milioni di euro, non può essere gestita sotto pressione, né condizionata da comportamenti che si discostano dalla piena trasparenza e dalla correttezza professionale, a prescindere dalle eventuali sanzioni applicabili. In un mercato sempre più complesso e interconnesso, la credibilità di un club si misura anche dalla capacità di far rispettare i propri principi, senza cedere a forzature, pressioni mediatiche o logiche unilaterali. A mio avviso, la SSC Napoli non può in alcun modo subire passivamente un simile comportamento del calciatore”.