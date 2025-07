Ultim'ora Psg-Osimhen si riapre! L'Equipe: "Contatti avviati, arriverà un'altra punta per Luis Enrique"

Victor Osimhen torna nel mirino del Psg. Il ds Campos lo conosce decisamente bene e, secondo L'Equipe, è tornato a parlare con l'entourage del giocatore per sondare il terreno. Il quotidiano transalpino questa mattina in edicola spiega il motivo del possibile ritorno di fiamma per un giocatore nel mirino del Psg già da diversi anni. Dove, tra l'altro, Osi ritroverebbe Kvara, con cui ha vinto uno scudetto nel 2023 con il Napoli.

"Con Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Khvitcha Kvaratskhelia e Désiré Doué, Luis Enrique ha quattro giocatori di altissimo livello in attacco. Al momento non è prevista la partenza di Ramos. Fedele alla sua metodologia, però, Campos rimane vigile sul mercato del numero 9: mantiene contatti, ad esempio, con l'entourage del napoletano Victor Osimhen (26 anni, sotto contratto fino al 2026), vicino al Galatasaray. Mantiene anche contatti con l'ala versatile del Milan Rafael Leao (26 anni, 2028). Il profilo dell'ambitissimo attaccante versatile non è stato ancora svelato con precisione. In attesa del promettente Ibrahim Mbaye (17 anni)". Insomma, il Psg cerca un altro attaccante: Osi nel mirino.