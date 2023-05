ADL a Sky: “Spalletti? Da noi si esprime al meglio, ma non posso tarpare le ali a nessuno e bisogna essere grati”

Suonano tanto come un saluto le parole di Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione delle medaglie celebrative del terzo Scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Suonano tanto come un saluto le parole di Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione delle medaglie celebrative del terzo Scudetto. Di addio a Luciano Spalletti. O quasi. Intercettato da Sky Sport, il presidente azzurro ha risposto alle domande sul futuro dell'allenatore di Certaldo: "E' un fuoriclasse e i fuoriclasse devono trovare un field per esprimersi al meglio, da noi l'ha trovato e ha funzionato tutto. Speriamo che in futuro riesca a esprimere ancor di più la sua capacità di aggregare.

Meglio se Napoli? Senza dubbio, ma nella vità la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile, non bisogna tarpare le ali a nessuno, come nessuno deve farlo con me. Bisogna restare legati. Io sono legato ad Ancelotti, Mazzarri, Reja, Benitez. L'importante è essere grati a chi ti ha dato e a chi ha ricevuto. Chi ha dato ha dato ha dato, chi ha avuto avuto avuto, scurdammoce o' passat simm e Napul paisà".