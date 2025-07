Osimhen-Galatasaray, Romano: "Giornata folle, manca ancora il sì di ADL"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha aggiornato attraverso il proprio canale Youtube la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen: "Dobbiamo raccontarvi di una giornata folle, frenetica, ancora una volta a Milano tra il Napoli e gli emissari turchi per questa operazione. Perché, cosa succede? Il Galatasaray prima rivede la sua offerta nel pomeriggio, passando a 70 milioni di euro dai 75, ma allegando dei documenti di garanzia bancaria. Il Napoli rifiuta in serata, perché 70 milioni De Laurentiis non li accetta. Quindi il presidente insiste sui 75 milioni di euro della clausola. Il Napoli non accetta 70mln e il Galatasaray rilancia, arriva a 75mln, pagandone 40 subito e 35 in pagamenti pluriennali. Il Napoli insiste sulle garanzie bancarie, come punto assolutamente fondamentale, anche per quella porzione da 35 milioni di euro.

Quindi anche se è cambiata la terminologia di pagamento di questa operazione, il Napoli insiste dal punto di vista delle garanzie bancarie. Quindi si continua a trattare a oltranza tra il Galatasaray e il Napoli per Osimhen, ma al momento ancora non c'è il via libera definitivo del presidente De Laurentiis. Seguiremo gli sviluppi anche nel weekend. Nel frattempo gli emissari turchi hanno cancellato il volo di rientro per Istanbul in queste ore, per restare in Italia e provare ancora fino alla fine a trattare Victor Osimhen. Altrimenti vedremo quello che accadrà con eventuali altre offerte, perché il Napoli rifiuta perché vuole 75 milioni giustamente da questa vicenda, ma anche perché sa che su Osimhen potrebbero poi apparire altri club e che il mercato non si chiude certamente in questi giorni”.