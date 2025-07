Osimhen-Galatasaray, oggi si può chiudere: ecco l'offerta che ha convinto il Napoli

vedi letture

E ora, Victor Osimhen crede sul serio nella possibilità di coronare il sogno di tornare al Galatasaray, scrive il Corriere dello Sport raccontando che ieri sera il club turco ha formulato un’offerta ritenuta più convincente. Si tratta di 75 milioni di euro pagabili in due tranche, 40 immediatamente e 35 garantiti in un’unica soluzione successiva nel 2026 (al massimo in due rate da 17,5 milioni, entrambe garantite singolarmente, così come proposto inizialmente).

Il Napoli, del resto, a più riprese ha ribadito che non sarebbero stati concessi sconti e neanche accettate dilazioni del pagamento in quattro o cinque anni, pretendendo sempre lettere di credito a copertura. E così il Gala in serata ha fatto partire l'ennesima Pec: il vicepresidente responsabile dei trasferimenti Abdullah Kavukçu è rimasto a Milano con il direttore finanziario del club e l’intermediario della trattativa, George Gardi, ed ora - si legge - se Adl riterrà soddisfacenti le garanzie e le modalità di pagamento, l’operazione potrebbe concludersi già oggi. Altre formule o altre cifre non sono mai state prese in considerazione.